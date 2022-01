Quirinale, i capigruppo salgono al Colle da Sergio Mattarella

(LaPresse) I capigruppo di partiti sono arrivati al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato Sergio Mattarella e chiedergli la disponibilità alla rielezione. Per il Pd presenti Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Per il M5S Davide Crippa e Mariolina Castellone. Per LeU Federico Fornaro e Loredana De Petris. Per Italia Viva Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Per la Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Per Forza Italia Paolo Barelli e Anna Maria Bernini. Nel pomeriggio è prevista l'ottava votazione in Parlamento. Potrebbe essere quella decisiva per la rielezione dell'attuale Presidente della Repubblica.