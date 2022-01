Quirinale, Meloni: «Casellati candidatura istituzionale, da sinistra nessuna proposta»

(LaPresse) «Sono soddisfatta della decisione. Votiamo Casellati, candidatura istituzionale e donna. Il centrodestra è compatto ma bisogna verificarlo in aula. Con questo parlamento non si può decidere niente, se lo avessero potuto votare gli italiani lo avrebbero fatto in un giorno. Il centrodestra deve sbloccare lo stallo», ha detto Giorgia Meloni davanti alla Camera prima della quinta votazione per il Quirinale. «Mentre noi abbiamo tentato di sbloccare la situazione con proposte, che si potevano prendere in considerazione. Non ci hanno risposto, non hanno fatto proposte alternative», aggiunge Meloni.