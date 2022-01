Quirinale, Monti: «Tenere separate questioni presidente Repubblica e governo»

(LaPresse) «Quello che mi sembra troppo per il sistema delle decisioni politiche italiane ma lo sarebbe per ogni paese, è il dover risolvere in pochissimi giorni un pacchetto di decisioni ordinariamente distinte e separate. Secondo alcuni bisognerebbe invece decidere nel giro di pochi giorni o ore, il Presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e i ministri». Così l'ex premier e senatore a vita Mario Monti rispondendo ai giornalisti fuori dalla Camera dei deputati. «Mi sembra poi che per uno dei partiti la decisione sul presidente del Consiglio vada ratificata dai propri aderenti. Questo mi sembra un sovraccarico che difficilmente un sistema politico anche perfettamente funzionante possa difficilmente assolvere. Bisogna auspicare la rapidità ma chiediamoci anche cosa possa essere messo in palio con una aspettativa di soluzione in tempi brevi e cosa richiederebbe verosimilmente tempi biblici».