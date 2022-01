Quirinale, Renzi: «Draghi è ancora in corsa»

(LaPresse) Matteo Renzi esclude l'esistenza di una trattativa col centrodestra che preveda i voti di Italia Viva per far salire Elisabetta Casellati al Quirinale, in cambio della poltrona di presidente del Senato per l'ex premier. «Mi conoscete io ho mille limiti e difetti ma non ho mai fatto una battaglia politica in cambio di qualcosa per me. Io non farò il presidente del Senato e trovo offensivo che venga messa in discussione la correttezza di Italia Viva», ha dichiarato il leader di Iv parlando coi giornalisti fuori da Montecitorio. Per Renzi Mario Draghi è ancora in corsa per la presidenza della Repubblica: «Può andare al Quirinale con un grande accordo politico», afferma.