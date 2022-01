Quirinale, Renzi: «Mattarella al Colle e Draghi a Palazzo Chigi, sospiro di sollievo per istituzioni e Paese»

(LaPresse) «Dobbiamo tirare tutti un sospiro di sollevo. Mattarella rimane al Quirinale e Draghi rimane a Palazzo Chigi. È un sospiro di sollievo per le istituzioni e per il Paese, perché squadra che vince non si cambia». Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi dopo che i partiti hanno finalmente trovato la convergenza sulla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. «Dopo una settimana, questa era l'unica soluzione percorribile. Non ce l'ho con Salvini. Dico solo che, per eleggere un presidente della Repubblica, bisogna avere l'intelligenza politica di fare regia e di portare 1.009 grandi elettori a votare su un nome», ha aggiunto Renzi.