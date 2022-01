Quirinale, Salvini: «Sto lavorando per presidente donna»

(LaPresse) «Sono fiducioso. Ho avuto diversi incontri in giornata, conto che a breve e Sto lavorando perché ci sia un presidente donna in gamba, non un presidente donna in quanto donna». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio. «Sono assolutamente fiducioso, chi mette in discussione il governo in un momento come questo non fa un buon servizio al paese. Giocare con il governo un giorno sì e uno no non è utile al Paese», aggiunge il leader del Carroccio.