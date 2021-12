Ravanusa: avvisi di garanzia ai vertici di Italgas

I carabinieri di Agrigento hanno notificato dieci avvisi di garanzia per disastro colposo e omicidio colposo plurimo per la tragedia di Ravanusa. Lo scorso 11 dicembre nel comune siciliano nove persone persero la vita per l'esplosione di un palazzo. Iscritti nel registro degli indagati i vertici regionali e nazionali di Italgas, la società che gestisce la fornitura del gas nel paese . Martedì le ruspe scaveranno sotto le macerie del palazzo per cercare di capire se e quanto la rete del metano era stata danneggiata e se un eventuale deterioramento sia stato dovuto alla mancata manutenzione della rete.