Rdc, a Roma scontri tra manifestanti da Napoli e polizia

(lLaPresse) A Roma si tiene la protesta del movimento di lotta disoccupati 7 novembre.Una decina di pullman sono partiti da Napoli per manifestare in piazza Santi Apostoli a Roma «contro il taglio del reddito ma anche per l'immediato inserimento al lavoro della platea storica che è oggi formata da corsisti che hanno partecipato ai corsi formativi e agli stage». Una parte dei dimostranti sono stati fermati a Roma Sud e il corteo è stato diviso in due: in quel momento è salita la tensione con gli attivisti, degenarata in scontri con gli agenti. Poi la situazione è tornata alla normalità