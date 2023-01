Re Carlo consegnerà il testimone al principe William? Cosa potrebbe accadere

Nel mese di maggio, Carlo verrà incoronato Re attraverso una cerimonia ufficiale e da quel giorno i suoi impegni reali aumenteranno. Per Carlo ci sarà quindi meno tempo da dedicare alle iniziative per cui in passato ha dimostrato tanto interesse. «Con il maggior carico di lavoro, non sarà in grado di concentrarsi sulle cause che ha difeso con tanta veemenza in passato, quindi non credo che lo vedremo impegnato in una campagna per l'ambiente», ha spiegato l'ex corrispondente della Bbc Royal Jennie Bond. Questo significa anche che per tutto ciò che sarà possibile, Carlo delegherà molte questioni a suo figlio William e passerà a lui il testimone su diverse faccende. Sarà quindi il primogenito di Carlo e Diana a esporsi in prima linea su alcune questioni, mentre Carlo, con l'aiuto della Regina consorte Camilla, si dovrà occupare della parte più istituzionale e burocratica della Famiglia Reale.

