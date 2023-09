Re Carlo, l'ultimatum al figlio Harry: si incontreranno presto ma il principe dovrà sottostare a delle regole

La scorsa settimana, il principe Harry ha fatto una breve sosta nel Regno Unito per partecipare agli annuali Well Child Awards, un evento a cui tiene molto. Tuttavia, sembra che non ci siano stati incontri con i membri della famiglia reale durante la sua breve visita. Secondo gli esperti, re Carlo sarebbe disposto a tenere colloqui con suo figlio per discutere della loro complicata relazione. Tuttavia, si ritiene che il re stia ponendo un limite ai conflitti pubblici e stia presentando un ultimatum a Harry affinché smetta di discutere pubblicamente le questioni personali della famiglia reale. Un insider ha rivelato che il re organizzerà un incontro per affrontare le divergenze tra i Sussex e il resto della famiglia reale, ma con l'ultimatum che le questioni private di famiglia non devono più essere discusse pubblicamente. La ferita, infatti, sarebbe ancora aperta.

