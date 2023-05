Re Carlo, Mattarella arrivato a Londra per l'incoronazione

(LaPresse) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Londra, accompagnato dalla figlia Laura. Il capo dello Stato sarà alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, in programma domani. Nel pomeriggio è prevista la partecipazione del presidente e di Laura Mattarella al ricevimento a Buckingham Palace, con un incontro in formato ristretto con Re Carlo III prima del ricevimento. Domani, 6 maggio, Mattarella e la figlia Laura saranno all'abbazia di Westminster per la cerimonia, che avrà inizio alle 11, le 12 ora italiana.