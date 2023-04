Re Carlo, perché Meghan non sarà all'incoronazione? «Non ha ottenuto ciò che voleva»

Ormai è ufficiale: il principe Harry parteciperà da solo all'incoronazione del 6 maggio, mentre Meghan Markle rimarrà negli Stati Uniti per prendersi cura dei loro figli. Ma quali sono i reali motivi dietro questa decisione? Secondo quanto riportato da una fonte vicina alla coppia, i due non sarebbero rimasti soddisfatti di come sono andati i colloqui sulla loro presenza all'evento. Nonostante non siano state fornite informazioni dettagliate su ciò che i duchi di Sussex avrebbero voluto ottenere, sembra che le discussioni non siano andate come speravano. Il fatto che Harry parteciperà all'incoronazione da solo ha sollevato alcune domande sulla relazione della coppia con la famiglia reale britannica e sullo stato dei loro rapporti. Tuttavia, l'amico della coppia ha sottolineato che, nonostante la delusione per la mancata partecipazione di Meghan e dei nipoti, Harry sarà presente comunque all'evento per sostenere suo padre e la monarchia inglese.

