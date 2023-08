Rebibbia, detenuto sulla gru per protesta convinto a scendere

(LaPresse) Un detenuto del carcere di Rebibbia che dalla mattina del 6 agosto era salito su una gru per protesta all'interno della casa circondariale è stato convinto a scendere dalla squadra di 'negoziatori' della Questura di Roma inviata sul posto per gestire la criticità. Non sono ancora chiari i motivi che hanno dato via alla dimostrazione dell'uomo, recluso nel reparto G11 e che sta scontando una pena per narcotraffico dopo essere stato arrestato a Civitavecchia nel 2013. L'uomo verso le 11.30 è riuscito scavalcare la recinzione del cortile passeggi e una seconda cinta per poi arrampicarsi sulla gru di un cantiere interno.