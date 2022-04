(Agenzia Vista) Napoli, 02 marzo 2021

«Il Recovery plan può essere uno strumento utile per la ripartenza del turismo, così come tutti i fondi già messi in atto. Ora la priorità è quella di promuovere il brand Italia», così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia agli stati generali del turismo a Sorrento.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev