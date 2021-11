(LaPresse) «Noi stiamo lavorando per tagliare le tasse e a trovare i soldi per tagliare le bollette su luce e gas. I fraintendimenti degli altri mi interessano poco». Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, conversando con i giornalisti. «Una parte delle risorse per tagliare le bollette andranno prese proprio dalla lotta agli sprechi del reddito di cittadinanza», ha aggiunto Salvini.