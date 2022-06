(Agenzia Vista) Milano, 12 giugno 2022

«Ho esercitato il mio diritto e il mio dovere al voto, mi raccomando non lasciatevi rubare la possibilità di cambiare la giustizia nel nostro Paese. Addirittura a Palermo ci sono ancora seggi chiusi. Chi vota sceglie, chi non vota si arrende», le parole di Matteo Salvini dopo il voto sul referendum per la giustizia.

Fb Salvini

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev