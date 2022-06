Referendum, Salvini: «La Lega è stata l'unica a mobilitarsi»

(LaPresse) «Ho ringraziato Roberto Calderoli e Andrea Crippa per le quasi 300 iniziative organizzate» sui referendum per la giustizia «solo e soltanto a cura della Lega. I 30 milioni di italiani al voto? Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede di via Bellerio a Milano, rispondendo a una domanda sulla competizione interna al centrodestra con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. «Una riflessione sui quorum al referendum va fatta. Se non vota il 50% per i sindaci, con il sindaco che è la persona più vicina in politica, figurati per il referendum», ha aggiunto.