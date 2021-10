Regeni, rinviato il processo agli 007 egiziani: «Serve nuova udienza preliminare»

(LaPresse) Battuta d'arresto in apertura del processo per la morte di Giulio Regeni. Assenti in aula i quattro imputati. Secondo i giudici gli atti devono tornare al gup, perché non c'è prova che gli indagati si siano sottratti volontariamente al processo, come richiesto dalla difesa: «La Corte ha stabilito la nullità del decreto che dispone il giudizio, nonché la nullità dell'ordinanza che aveva dichiarato l'assena in sede di udienza preliminare e ha restituto gli atti al Gup per la rifissazione di una nuova udienza - spiega il legale Paola Arbellin, difensore di Tariq Sabir, uno degli agenti segreti egiziani imputati. Quindi è stato riconosciuto che gli imputati non avevano cognizione del procedimento a loro carico», ha detto l'avvocato.