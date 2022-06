Reggio Calabria: anziano morto in casa riposo abusiva, 5 arresti

(LaPresse) I Nas di Reggio Calabria, con il supporto dei carabinieri, hanno arrestato cinque persone indagate per la morte di un anziano in una casa di riposo abusiva della città. I cinque si trovano ai domiciliari, si tratta di due titolari della struttura e tre dipendenti: per loro le accuse sono di maltrattamenti verso persona convivente e abbandono di persona incapace con l'aggravante di aver causato la morte dell'anziano nella struttura abusiva. Le indagini avevano già portato al fermo di 7 persone per gli stessi reati a cui si aggiunsero l'esercizio della professione medica, sostituzione di persona e falso ideologico.