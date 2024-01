Reggio Calabria, due barche a vela in fiamme in porto di Roccella Jonica

(LaPresse) In fiamme due barche a vela ormeggiate nel porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse ad altri natanti vicini. La situazione è già sotto controllo. In corso gli accertamenti sulle cause.