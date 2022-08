Reggio Calabria, piante di marijuana in giardino e oltre 2 kg in casa: arrestato

(LaPresse) La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha arrestato un uomo di 30 anni per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione dell'abitazione dell'uomo sono stati sequestrati 2,5 chilogrammi di marijuana, tre grammi di cocaina e due grammi di hashish, ma anche bilancini e apparecchiature necessarie al confezionamento delle dosi. Nel giardino dell'abitazione sono state trovate anche tre piante di cannabis, alte 2 metri e in ottimo stato vegetativo. Trovati anche 5.000 euro in contanti, in banconote da 100 e 50 euro.