Reggio Emilia, blitz antidroga: sgominata rete di presunti spacciatori

(LaPresse) Blitz antidroga in provincia di Reggio Emilia, dall’alba di questa mattina: i carabinieri della stazione di Gattatico, hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, oltre alle perquisizioni domiciliari. 16 gli indagati, di cui i 5 colpiti da provvedimento cautelare per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti e 11 per favoreggiamento personale avendo fornito ai carabinieri di Gattatico dichiarazioni tese a eludere le indagini. Due gli arrestati, mentre tre sono sottoposti all'obbligo di firma. Nel corso delle indagini sono stati identificate anche decine di consumatori, clienti degli indagati, che saranno segnalati quali assuntori alla Prefettura di Reggio Emilia.