Roma 10 settembre 2022

Nell’Ambasciata del Regno Unito a Roma in via XX Settembre sono stati deposti al cancello d’ingresso, dei fiori per commemorare la morte della Regina Elisabetta. Nel viale interno chi ha voluto ha potuto lasciare un ricordo sul libro delle condoglianze.

