In queste ore tutto il mondo piange la morte della Regina Elisabetta II. La sovrana si è spenta nel pomeriggio di giovedì 8 settembre. Una morte arrivata dopo mesi di preoccupazione per la sua salute e il suo fisico in declino dopo la morte del marito, il principe Filippo, nell’aprile 2021. Ma di che cosa è morta?

Foto Kikapress; music Once Again from Bensound.com