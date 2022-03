Regina Elisabetta, condizioni precarie: svelato l'unico modo per partecipare alla messa per Filippo

LOLNEWS.IT - La Regina continua ad affrontare con dignità e resilienza mesi difficili: ha perso Filippo, Andrea è a processo e Harry sempre più lontano. Oltre a ciò, ha dovuto affrontare una serie di problemi di salute con Covid annesso da cui si sta a fatica riprendendo: si dice che faccia talmente tanto fatica a camminare da aver bisogno di una sedia a rotelle ma che non si voglia far vedere. Eppure per l’immenso amore verso il Duca di Edimburgo, la Sovrana parteciperà alla messa del 29 marzo: ecco il piano pensato dal suo entourage per non aggravare le sue condizioni di salute.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com