Regina Elisabetta, Kate Middleton e l'omaggio ripetuto in pubblico per quattro volte: che significa

LOLNEWS.IT - La nuova Principessa del Galles si è ritrovata in 10 anni dall’essere (quasi) nessuno al rappresentare un punto di riferimento per la Gran Bretagna intera, a guidare e sostenere William – futuro erede – e a portare sulle proprie spalle una grande responsabilità datale dalla Regina Elisabetta. Abbigliata di nero per tutti gli eventi pubblici, la duchessa di Cambridge continuerà con tutta probabilità a vestire a lutto fino al termine del periodo canonico che scade il 26 settembre: cos'ha fatto ripetutamente in pubblico la nuova Principessa del Galles.

