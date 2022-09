Regina Elisabetta, la creatrice di profumi italiana: «Amava il gelsomino e la zagara siciliana»

(LaPresse) - La Regina Elisabetta II profumava di Italia. A custodire gelosamente la formula della fragranza è Laura Bosetti Tonatto, uno dei più apprezzati “nasi” del Paese all’Estero. L’imprenditrice, in una delle sue due boutique nel centro di Roma, racconta a LaPresse la storia di una collaborazione unica con Buckingham Palace. «Ho ricevuto una telefonata in cui mi si chiedeva se ero in grado di realizzare un profumo per Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Ho pensato subito fosse uno scherzo di un amico londinese e invece no. Da lì è iniziato un lavoro che è durato due anni«. La formula è segreta ma Tonatto svela alcune componenti: «Gli ingredienti che lei ama sono la rosa, il gelsomino, la zagara dolce, quella siciliana. Il profumo è stato fissato con una nota d’ambra. L’ambra è il profumo di riferimento delle donne di potere». Con la scomparsa della sovrana britannica più longeva della Storia se ne va anche il suo profumo. Laura Bosetti Tonatto saluta Sua Maestà così: «Questa profumazione si è cancellata ieri sera. Avevo accordato con un patto che nessuno potesse sentire questa fragranza al di fuori delle persone che stavano vicine alla Regina. Ho deciso quindi di cancellarla per mantenere questo patto. Ricordo ancora la formula a memoria».