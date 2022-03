LOLNEWS.IT - C’è un piano per tutto quando c’è di mezzo la Royal family, anche in caso di attacco nucleare e di questi tempi non è troppo previdente rivedere protocolli e strategie visto che la guerra scatenata da Putin verso l’Ucraina continua ad andare avanti. Ecco cosa succederebbe alla Regina e alla linea di successione perché vengano messi in salvo.

