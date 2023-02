Regionali Lazio, Berlusconi: «Rocca capitano di valore»

(LaPresse) «Il centrodestra ha scelto il dottor Francesco Rocca come candidato Presidente e ha deciso di mettere in campo con lui, capitano di grande valore, una squadra molto competente, una squadra che vincerà le prossime elezioni ma soprattutto che vincerà le prossime elezioni ma soprattutto la sfida più bella e più difficile: quella di governare Roma per cinque anni in un modo profondamente diverso dal passato». Così Silvio Berlusconi, nel videomessaggio inviato in occasione dell'evento della coalizione di centrodestra organizzato all'Auditorium Conciliazione di Roma per la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio. Parlando del profilo del candidato presidente, Berlusconi sottolinea che «ha dimostrato al servizio della collettività, nella Croce Rossa internazionale e nazionale, il suo grande entusiasmo e le sue grandi capacità di lavoro. Noi siamo in campo con lui e con i nostri alleati, anche noi con assoluto entusiasmo, con l'entusiasmo di sempre, con l'entusiasmo di chi crede nella vittoria».