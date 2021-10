(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2021

«Da qualche ora siamo oggetto di una campagna mediatica che ci insulta. È la dimostrazione di come il populismo e la violenza verbale possano ribaltare la verità. La legge Zan è fallita per colpa del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, per la loro arroganza e l'incapacità di fare politica», così Matteo Renzi in un video postato sui social.

