Renzi: «Nostra unica forza politica che ha sempre sostenuto Draghi»

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2022

«Secondo me Mario Draghi è il più bravo di tutti. A destra Giorgia Meloni è sempre stata contro draghi e nella coalizione di destra Salvini e Berlusconi lo hanno sfiduciato, così come il Movimento 5 Stelle. Il Pd dice di sostenere Draghi e poi si allea con Fratoianni. L'Italia sul serio unica forza che ha sempre sostenuto Draghi e continua a farlo», le parole di Renzi in un video postato sui social.

Twitter Renzi

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev