Ri-Party-Amo, la pulizia delle spiagge inizia con un migliaio di sacchi della spazzatura riempiti

Una giornata all’insegna del volontariato impegnato nel rendere l’Italia più bella e libera dai rifiuti. Dal nord al sud della penisola, oltre mille volontari si sono riuniti domenica 18 settembre in 5 diversi appuntamenti per dare il via alla prima grande azione di Ri-Party-Amo. Si tratta del progetto nazionale ambientale nato dalla collaborazione tra Wwf Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party.

Foto e video ufficio stampa Wwf