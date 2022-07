Riccione: due sorelle di 15 e 17 anni investite e uccise da un treno

Tragedia domenica mattina alla staizone di Riccione, due sorelle di 15 e 17 anni sono state investite e uccise da un treno ad alta velocità. Le due giovani, residenti in provincia di Bologna, pare che stessero attraversando i binari. Non si esclude nessuna ipotesi al momento, ma potrebbe essersi trattato di un incidente. Un testimone ha descritto una delle due ragazze come non in sè. Le due sono state viste mentre cercavano di attraversare i binari. «Mi sono messo a urlare e con me altre persone, poi ho sentito il fischio del treno che andava verso Milano, un gran botto e non ho capito più niente», ha dichiarato un testimone della tragedia.