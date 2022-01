Rientro in classe, gli studenti milanesi: «In due anni non è stato fatto nulla per la scuola»

(LaPresse) - «In due anni non è stato fatto nulla per le scuole, era meglio iniziare con la didattica a distanza e poi finire tutto l’anno in presenza». Il ritorno in classe degli studenti milanesi dei licei Manzoni e Tito Livio è carico di incertezza a causa dell’andamento dei contagi. «Sono aumentati i contagi e non vengono fatti i tamponi come avevano promesso», hanno spiegato gli studenti. Al Manzoni, storico istituto del centro di Milano, i ragazzi si sono riuniti in assemblea per valutare una possibile occupazione della scuola.