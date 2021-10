(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2021

«Le tasse sulla casa in genere portano 40 miliardi di euro, io non firmo un assegno in bianco. Per quale motivo io, durante il Covid, devo approvare una norma che è sostanzialmente una patrimoniale», così Matteo Salvini durante un incontro con la stampa sulla riforma del fisco e del catasto.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it