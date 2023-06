Rita Dalla Chiesa e Luxuria, botta e risposta (e migliaia di commenti) sulla foto del Roma Pride 2023: cosa è successo

Uno scontro accalorato via Twitter tra Rita Dalla Chiesa e Vladimir Luxuria in occasione del Roma Pride 2023, un evento che celebra l'orgoglio gay e della comunità LGBTQ+ tutta. Ma cosa avrà scatenato la rabbia sia nella storica conduttrice di Forum che nella famosa opinionista de L'Isola dei Famosi? E, soprattutto, chi starà dalla parte della ragione e chi dalla parte del torto? Perché capire tutta la verità su questa vicenda per riuscire a farsi un’opinione priva di pregiudizi è tutto fuorché semplice. Andiamo allora a vedere insieme i dettagli di questo brutto botta e risposta tra due volti celebri della nostra televisione.

