(Agenzia Vista) Udine, 02 luglio 2022

Le immagini del ritrovamento dopo 7 giorni da parte dei Vigili del fuoco dell’escursionista disperso dal 25 giugno scorso in un’area impervia del comune di Pulfero, in località Stupizza, in provincia di udine. L'escursionista è in discrete condizioni di salute.

Vigilfuoco Tv

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it