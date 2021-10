(Agenzia Vista) Roma, 9 ottobre 2021

«Le mie priorità per Roma? Bisogna ripulire questa città. C'è un grande tema di rifiuti e di trasporti. Ci sono troppi bus vecchi bisogna rinnovare i trasporti migliorare i collegamenti», così il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev