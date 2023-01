Roma, 24enne accoltellata alla stazione: identificato l'aggressore

(Lapresse) È stato identificato l'uomo che, la sera del 31 dicembre, ha accoltellato una 24enne israeliana alla Stazione Termini di Roma per poi dileguarsi. Si chiama Aleksander Mateusz Chomiak, è un polacco – anch'egli di 24 anni – che sarebbe arrivato in Italia otto mesi fa e ha precedenti penali. La madre ne aveva denunciato la scomparsa a Grudziadz – dove è anche ricercato per furto dalla polizia – e si era rivolta a una trasmissione che si occupa di persone scomparse. Chomiak è ricercato con l'accusa di tentato omicidio. La giovane ferita è ancora ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono definite serie, ma stabili.