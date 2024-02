Roma, banconote nascoste tra le strade della città per la caccia al tesoro: ecco come partecipare e vincere il bottino

Si chiama Cashdrop, il nuovo gioco iniziato a Roma da qualche giorno che sta spopolando in tutta la città. Si tratta di una caccia al tesoro dei tempi moderni e chi riesce a trovare le banconote in euro può portarsi a casa un bel bottino. Avete mai pensato di andare alla ricerca di banconote da cinquanta, duecento euro nascoste in aiuole o fessure dei gradini tra le vie di Roma? È il nuovo gioco Cashdrop che consiste trovare il bottino in giro per la città. I requisiti fondamentali per giocare sono: avere una buona vista ed una buona memoria. Chi riesce a trovare le banconote può portarsi a casa i soldi. Basterà analizzare bene l'immagine circostante ripresa con lo smartphone e tentare di capire la strada o la piazza del quartiere dove si trovano gli euro. È stato aperto un profilo su Instagram che attualmente è seguito da oltre 27mila follower e da qualche settimana è sbarcato anche su TikTok. Il gioco è iniziato il 7 febbraio 2024 quando è stato pubblicato il primo post in cui veniva mostrata una banconota in cui era raffigurato il Colosseo. «Una banconota al giorno» è la didascalia, poi ancora: «E tu, riuscirai ad arrivare per primo?». Al via il gioco. Il gioco consiste in questo modo: l'autore mostra la banconota piegata su se stessa. Poi raggiunge un posto preciso e nasconde i soldi nel punto che ha scelto. Infine, inquadra uno scontrino con data e orario, a seguire la zona in cui si trova e qualche dettaglio per dare ulteriori indizi per la ricerca. Vince chi trova prima la banconota. Il gioco, senza dubbio, ha scatenato i romani soprattutto quelli più curiosi che hanno subito detto la loro al riguardo. Sono tanti a credere che si tratti di una burla, altri, invece, hanno affermato di aver trovato le banconote senza, però, mostrare le prove. Chissà se il Cashdrop funzionerà? Provare per credere.

