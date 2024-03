Roma, blitz anticrimine Dda: arresti per omicidio e sequestro di persona

(LaPresse) La polizia ha fermato quattro persone, appartenenti a un gruppo criminale romano operante nella capitale, ma con ramificazioni anche internazionali. I reati contestati sono l'omicidio, il traffico di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona, l'incendio, le lesioni e la detenzione illegale di arma da fuoco, tutti aggravati dal metodo mafioso. Altri tre appartenenti al sodalizio sono stati tratti in arresto, perché coinvolti in ingenti sequestri di stupefacenti, effettuati tramite operazioni under cover. Effettuate anche numerose perquisizioni. Le indagini sono scaturite all'indomani di alcuni gravi fatti di sangue avvenuti nella capitale lo scorso anno. I quattro fermi e i tre arresti di questa mattina, eseguiti dalla sezione criminalità organizzata della Squadra mobile della questura di Roma, si riferiscono a una serie di fatti di sangue, un omicidio e alcune gambizzazioni avvenute a Roma nel febbraio del 2023, tra cui quelle di due amici di 27 e 21 anni. Nel 2023 la capitale è stata insanguinata, in poco più di 5 mesi, da 14 omicidi, tra cui quello del 51enne Luigi Finizio, avvenuto al Quadraro, e quello di Andrea Fiore, il carrozziere ucciso sempre al Tuscolano.