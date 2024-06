Roma, collettivi ebraici contro la guerra: «Governo israeliano contribuisce a creare antisemitismo»

(LaPresse) Dei collettivi ebraici contro la guerra e l'occupazione hanno organizzato una manifestazione per la pace nella Striscia di Gaza a Roma. Molte le persone che hanno partecipato al presidio “Disertiamo la parata militare” organizzato in parallelo alle celebrazioni istituzionali del 2 giugno. «È vero che antisionismo non è la stessa cosa di antisemitismo. Una cosa che però purtroppo succede è che spesso con la premessa: sono antisionista, non antisemita si sente di dire di tutto, anche cose antisemite», ha affermato Sveva Haertter, membro del coordinamento dei collettivi ebraici contro la guerra e l’occupazione, commentando uno striscione (presente alla protesta ma non esposto dal suo gruppo) che recita “Antisemiti mai, antisionisti sempre”. L’attivista quindi è entrata nel merito della questione: «Purtroppo la confusione è tanta e l’emotività e tanta e l’emotività aumenta le schematizzazioni e le semplificazioni che in questo contesto, più di ogni altro, sono dannose e pericolose». «L'antisemitismo c’è e sta aumentando in maniera vertiginosa, questo viene alimentato anche dalla grandissima confusione che lo stesso governo israeliano e le comunità ebraiche contribuiscono a creare», ha aggiunto. «Tanti cercano di giustificare delle schifezze antisemite dicendo di essere sconvolto dalle immagini che ho visto a Gaza». »Siamo tutti sconvolti, ma se perdiamo la lucidità e diamo libertà di manovra al razzismo, questo lo pagheremo per decenni. E lo pagheranno non solo gli ebrei, ma anche i musulmani, i migranti e tutte le persone portatrici di cosiddetta diversità».