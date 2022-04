Roma, Gualtieri: «Realizzeremo un termovalorizzatore in tempi rapidi e certi»

(LaPresse) «Oggi abbiamo presentato un piano organico di impianti per poter avere le tariffe più basse, inquinare di meno e avere più risorse per pulire la città. Un piano di impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti producendo energia pulita sia con l'indifferenziata e che con quella differenziata, quindi con un impianto di termovalorizzazione». Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo il Consiglio straordinario in Aula Giulio Cesare sulla 'Gestione dei rifiuti nell’immediato futuro e realizzazione dell’impiantistica di smaltimento e valorizzazione nel medio lungo periodo' chiesto dalle opposizioni. «Vogliamo realizzare il piano in tempi rapidi, certi, per avere una complessiva dotazione impiantistica che ci poterà al modello di discarica zero», ha aggiunto Gualtieri.