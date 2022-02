Roma, i 21 colpi di cannone in onore di Mattarella dal Gianicolo

(LaPresse) - Ventuno colpi di cannone scandiscono il giuramento del nuovo presidente della Repubblica. Una tradizione militari che affonda le sue radici al lontano 1600. «Salutiamo il nostro Presidente - ha detto Francesco Principe, generale di brigata dell'Esercito italiano - che è anche nostro comandante supremo. Per me è un grande onore anche perchè è la prima volta. I 21 colpi nascono da una tradizione militare, affonda le sue radici nella tradizione cristiana che vede nel numero 21 un numero magico, quindi per noi è anche un modo per augurare buona fortuna».