(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2021

Una serie di proiezioni artistiche illuminano piazza Navona nel progetto promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema. «Nascimento. Ispirazione Romana» trasforma i capolavori del Rinascimento in uno spettacolo di luci e suggestioni per romani e turisti.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev