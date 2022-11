Roma, il liceo senza voti: in questa scuola gli studenti non vengono valutati con un numero

L’abbiamo sognato e immaginato ed oggi potrebbe diventare realtà. Da qualche giorno il web sta parlando di un nuovo modo di fare scuola: un liceo senza voti, dove gli alunni si sentono a casa e meno stressati. A Roma il liceo Morgagni avrebbe iniziato questo progetto, sperimentando le novità con una classe. I risultati sono evidenti e ci sono buone probabilità che si possa estendere la pratica a più sezioni. Il liceo senza voti è un sistema rivoluzionario e sperimentale attraverso cui emerge una differenza sostanziale da quello tradizionale: i ragazzi sono meno stressati e imparano di più. Fondamentale sarà la discussione in classe e alla fine del quadrimestre appariranno i voti per ogni sezione. Nessuna disparità e competizione, se non sana. Inoltre, gli studenti saranno coinvolti in laboratori, lavori di gruppo, tutoring e cooperazione learning.

