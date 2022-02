Roma, il settore del turismo in piazza: autisti e agenzie di viaggio chiedono aiuti al governo

(LaPresse) Alcune decine di operatori del settore tursitico e dell'indotto, come agenti di viaggio, autisti, ncc, hanno manifestato a Roma, in piazza della Bocca della Verità, per chiedere aiuti al governo. «Chiediamo che ci sia un moratoria per i finanziamenti e i leasing fatti prima della pandemia che sono ripresi da gennaio: è un problema per le aziende che sono già sofferenti per mancanza di liquidità, si rischiano fallimenti a effetto domino», spiega uno dei manifestanti. In piazza con loro anche Maurizio Gasparri: «È un'emergenza e ho voluto portare un saluto con la mia presenza. Sono stati stanziati ristori al settore dell'intrattenimento e ad altri settori per il perdurare dell'inattività» a causa della pandemia, e «anche questo settore va supportato», ha detto il senatore di Forza Italia.