Roma, niente tuffo di Capodanno per Mister Ok: problemi alla schiena

(LaPresse) Salta il tradizionale tuffo di inizio anno di Mister Ok nel Tevere. Maurizio Palmulli, il 70enne romano che ha ereditato la tradizione risalente agli anni ‘60, non se l’è sentita di lanciarsi da Ponte Cavour per il primo giorno del 2024. L’uomo ha spiegato poi la sua decisione ai microfoni raccontando di un problema alla schiena e della necessità di fermarsi per il momento: «Il medico mi ha messo di fronte a questa alternativa: o il tuffo o la carrozzina. Quando ero lassù ho riflettuto e ho deciso che dopo 35 anni è il momento di fermarsi. Mi dispiace per voi tutti che stavate qui ma cercate di capirmi. Se ci riproverò? Vediamo se l’anno prossimo mi si aggiustano le due fratture alla colonna vertebrale». Resta come sempre l’augurio per l’anno nuovo: “Speriamo che queste guerre finiscano perché non ce la facciamo più. Ieri abbiamo fatto il cenone e pensavamo a quanti bambini in Russia, Ucraina, Palestina e Israele sono sotto le macerie. Che sia un 2024 più sereno”.