Roma, presidio delle associazioni Lgbt: «No a un nuovo Medioevo dei diritti»

(LaPresse) Presidio in piazza Madonna di Loreto a Roma delle associazioni Lgbtqia+ per aprire una nuova stagione di resistenza e ribadire che il nuovo governo non può minacciare la vita, i diritti e la libertà delle persone. Alcune centinaia di attivisti si sono dati appuntamento nei pressi dell'Altare della Patria insieme con l'Anpi Roma, la Casa internazionale delle Donne, Arci Roma, il Coordinamento Genitori Democratici e la Rete NoBavalgio. «Questo è solo l'inizio e credo che si debba resistere in ogni strada e in ogni piazza perché i fatti della Sapienza sono solo un assaggio di come questo Governo sembra voler opprimere le voci di dissenso», spiegano i manifestanti: «Siamo qui oggi per dimostrare che esistiamo e che non accetteremo un nuovo medioevo dei diritti».