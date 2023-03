Roma Pride 2023, Paola & Chiara madrine: «Marceremo insieme per una società più giusta e inclusiva»

Attesissime sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, dove hanno fatto rivivere le atmosfere Anni Novanta e Duemila, le sorelle Iezzi annunciano un nuovo appuntamento. Paola & Chiara saranno le madrine del Roma Pride 2023 e saranno presenti alla Grande Parata di sabato 10 giugno. Colonna sonora della manifestazione proprio il brano sanremese Furore, che sarà l’inno di quest’anno. «Marceremo insieme per richiedere una società più giusta e inclusiva per tutti – dichiarano le sorelle Iezzi – Noi siamo orgogliosissime di essere le nuove madrine del Pride 2023 […] è il momento di massima visibilità per la rivendicazione dei diritti della community lgbtqia+ e quest’anno, questi diritti, li chiederemo a gran voce con voi e insieme a voi. Ci vediamo il 10 [giugno], non mancate!», concludono Paola & Chiara.

Foto di Paolo Santambrogio da ufficio stampa